＜ホンダLPGAタイランド2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。岩井千怜が10バーディ・ボギーなしで米ツアー自己ベストの「62」をマーク。トータル13アンダー・3位タイに浮上した。【写真】存在感がヤバい岩井ファンの甲冑おじさん登場山下美夢有、勝みなみはトータル9アンダー・10位タイ。吉田優利はトータル8アンダー・13位タイ、畑岡奈紗と古江彩佳はト