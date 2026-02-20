オリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織選手の快挙に、地元・神戸の母校は祝福ムードに包まれました。坂本選手の母校・神戸野田高校では、元担任の教師たちが銀メダル獲得を祝いました。（坂本選手の元担任山本知穂教諭）「ほんとうによくやったなと思うので、私は大満足しています」大きな大会の前後には、いまも学校を訪れるという坂本選手。ミラノ出発前には在校生徒から応援ムービーが届