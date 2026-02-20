ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が17日、日本オリンピック委員会（JOC）の公式インスタグラムに登場。偉業翌日のほっこりするオフショットが公開された。【写真】「もはや夫婦」“ほっこり”な寝起きのやりとりが披露された三浦璃来＆木原龍一「仮眠する木原龍一 選手 起こす三浦璃来 選手 金メダル獲得翌日、大忙しのりくり