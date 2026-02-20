椙山女学園大客員教授でジャーナリストの安藤優子氏（67）が20日、自身のインスタグラムを更新。歌手・小柳ルミ子（73）と会食したことを伝えた。安藤氏は「昨日は仕事終わりで、小柳ルミ子さまとお肉！ディナーへ」と書き出し、「私が少しだけ早く着いたので、バーで冷え冷えビールでメニューチェック結果、鮪のタルタルを前菜に。そしてエンパイアサラダ！トマト・オニオン・ベーコン・海老のサラダは最高に美味しかった！