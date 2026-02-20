関西エアポートの社長に就任する三上康章氏関西、大阪（伊丹）、神戸の3空港を運営する関西エアポート（大阪府泉佐野市）は20日、山谷佳之社長（69）の後任に、オリックス元取締役の三上康章氏（58）を充てる人事を発表した。社長交代は2015年の関西エア発足後初めて。6月29日に開く定時株主総会を経て就任する。山谷氏は30日付で相談役に就く。トップ交代で若返りを図る。関西エアはオリックスなどが出資し、15年に設立。三上