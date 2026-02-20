テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１９日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「水掛け厳禁女子びちゃびちゃ論」。Ｎｅｔｆｌｉｘの恋愛リアリティーシリーズ「ラヴ上等」でブレーク中の鈴木ユリア、紅しょうが・熊元プロレス、稲田美紀、紺野ぶるま、Ａマッソ・加納、福留光帆ら６人でバチバチのディベートバトルを繰り広げた。「交際前のワンナイト…」をテーマに「大人の嗜み」チーム、「