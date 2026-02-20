沖縄・糸満市で春季2次キャンプ中のロッテは20日、西崎球場でユニークな練習を実施した。この日は7勤の4日目。サブロー監督が「そろそろね。疲労も溜まってくるから。休む時は休もうと」と話した通り、全体練習はアップ、ランニング、投内連係、シートノックのみで、約1時間45分で終了。ただ、シートノックは捕手の寺地が三塁、内野手の小川と宮崎竜が中堅、外野手のポランコが一塁に入るなど、選手のポジションをシャッフルして