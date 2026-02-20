モデル・タレントのゆきぽよが、ブレイク絶頂期に一括で購入した車を告白。しかしその後、ある事情で売却していたことを明かし「マジ泣いた」と語った。【映像】ゆきぽよが600万円で購入した車2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演したゆきぽよは、2017年の『バチェラー・ジャパン』出演をきっかけに、テレビに引っ張りだこになった後の買い物事情を告白。「600万円のトヨタのアルファードを買いました