文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼2月20日配信号担当伊藤佳子 明日からの3連休、広い範囲で春本番の陽気となりそうです。気温の変動が大きく服装にも困ってしまいますが、最新の予報を参考に、