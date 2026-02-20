文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼2月20日配信号担当水谷加奈アナウンサー 2月14日に池袋のとしま区民センターにて春風亭一蔵さんの独演会がありました。2か月に１度のペースで開催されている独演会ですが、今回はチケット完売！当日の会場では「浜松町っ！」の掛け声があちらこちらか