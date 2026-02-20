文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―2月20日（金）配信分― 先週の土曜日は2月14日。バレンタインデーでした。前日たまたま六本木の某商業施設に行く用事があったのでチョコレート店を覗いてみることに。ビックリ。どの店も空いています。だって昔は