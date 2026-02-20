韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が、2026年2月19日にミラノ・コルティナ五輪の特集記事を組み、日韓代表のメダル数に言及し「両国の明暗が分かれた」と報じた。「日本は今大会、着実に表彰台に上がっている」フィギュアスケート女子シングルフリースケーティングが20日（日本時間）に行われ、日本代表の坂本花織（25）が銀メダル、中井亜美（17）が銅メダルを獲得した。これで日本代表の今大会のメダル総数は24個とな