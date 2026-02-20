ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、日本におけるR&Bシーンの黎明期を支え、シーンを牽引してきた露崎春女のデビュー30周年記念ベスト『Soul Journey - 30th Anniversary』をピックアップ。露崎春女◆過去と現在を繋ぐ、革新的な2枚組ベストアルバムまだ「R&B」という言葉が、どこか海の向こうの遠い響きを持っていた1990年代、圧倒的な歌唱力と天性のグルーヴを携えて現れ