岡山県庁 岡山県は、ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピックのクロスカントリースキーに出場する新田佳浩選手（岡山・西粟倉村出身）を応援しようと2月24日から岡山県庁に懸垂幕を掲出します。 また、パラリンピックの開会式（3月6日）と閉会式（3月15日）の当日には、国際パラリンピック委員会のシンボルマークで使用されている3色（赤・青・緑）で、県庁舎ピロティをライトアップします。