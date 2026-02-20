ドル円一時１５５円台割れ＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円相場は神経質に振れている。東京朝方の154.90レベルを安値に、東京市場では買いが優勢になった。ロンドン朝方には一時155.38レベルに高値を更新。しかし、足元では売り戻しが強まり、155円台割れとなる場面があった。155.00（11.2億ドル）のNYカットオプション設定が注目されており、マグネット効果が指摘される。 USD/JPY155.04