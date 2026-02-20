日本時間１７時１５分に仏製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（2月）、非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（2月）17:15 予想51.1 前回51.2 （製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（2月）17:15 予想49.0 前回48.4 （非製造業PMI（購買担当者指数）)