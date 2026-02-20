20日の静岡県内は穏やかな日差しが降り注ぐなか、3連休を前に各地で美しい花々が見ごろを迎えていました。（徳増 ないる キャスター）「岩本山公園の梅園では、このように白い梅が可憐に咲いていたりかわいらしい赤い梅も、ピンクの梅も咲いています。そして、なんといっても、こちらで楽しめるのが梅の花と富士山の競演です」富士市にある岩本山公園。早咲きから遅咲きまで約30種類、約300本の梅の木が植えられていて、今の