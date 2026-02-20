広島・玉村昇悟投手が２０日、上半身のコンディション不良のため練習を途中で切り上げた。沖縄・豊見城市内の病院で検査を受けた。新井監督は「首か背中か…。そんなに大事じゃない。チーム（本隊）を離れるとかそういうのじゃない」と説明。今後は回復具合を見ながら、登板日を決定する。また体調不良のため１６日から練習を欠席していた秋山翔吾外野手は２１日の練習から復帰する予定となった。