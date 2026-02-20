１９日、「宝元」と記念写真を撮る来園者。（ウルムチ＝新華社配信／韓亮）【新華社ウルムチ2月20日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市の水上楽園（ウオーターパーク）内にあるパンダ館が19日、試験営業を開始した。今月上旬に四川省臥竜の中国ジャイアントパンダ保護研究センターから移送された2頭のパンダ「宝元（バオユエン）」と「徳瑞（ダールイ）」は、環境への適応期間を経て、正式に来園者にお披露目された。１９日、パ