女性３人組バンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」が２０日、公式サイトで宮崎朝子の体調不良により２１日の奈良公演など４公演を中止すると発表した。バンドは「この度、Ｇｔ．Ｖｏ宮崎朝子の体調不良により、“ＳＨＩＳＨＡＭＯファイナルツアー２０２６『さよならボヤージュ！！！』”の下記４公演につきまして開催を見合わせとさせていただきます」と報告。２１日の奈良公演のほか、広島、香川、福岡での公演が中止となり「楽しみ