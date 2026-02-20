お笑いコンビ天才ピアニストが、大阪の阪急うめだ本店の阪急バレンタインチョコレート博覧会で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。2月14日まで開催された阪急バレンタインチョコレート博覧会には、国内外350ブランド約3000種類の商品がズラリ。2025年開催時は32億円以上も売り上げた、毎年恒例の一大イベントです！ 天才ピアニストが、「有名人!?」「かっこいいな～！」と