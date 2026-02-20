浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は3日目を終えた。12Rは鈴木圭一郎（31＝浜松）が人気に応えて今節無傷の3連勝。完全Vの前節から6連勝だ。前を行く平塚雅樹を2周目1角でパス。あとはいつも通りの独走だ。鈴木は「スタートがうまくいった。朝に乗ってハネたのでフォーク周りを扱った。その後はハネもなくタイヤが食いついた」朝練で出た課題をサッとクリアしてしまうあたりが、さすが整備の鬼だ。「た