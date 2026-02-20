福岡県警本部福岡市早良区の同市総合図書館で3人が刺された事件で、襲われたのは利用者の80代男性、女性（50）の順で、その後男を取り押さえる際に70代男性警備員が負傷したことが20日、福岡県警への取材で分かった。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された同区、無職吉井辰夫容疑者（61）と3人に面識はなく、県警は動機や詳しい経緯を調べている。捜査関係者によると、吉井容疑者は人を殺したかったとの趣旨の供述をしている。3人