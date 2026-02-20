欧州連合（EU）欧州委員会の本部＝2025年7月、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）が「欧州製」を優遇する政策の検討を進めている。電気自動車（EV）や脱炭素に対応した製品を中心に、安値攻勢の中国勢に対抗し、欧州の産業競争力を確保するのが狙いだ。ただ、日本企業などからは逆風を懸念する声が上がっている。検討では、EVや太陽光発電、空調機器などの部品調達で欧州製の比率に一定の基準