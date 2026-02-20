女子団体追い抜きで銅メダルを獲得し、表彰台で笑顔の佐藤綾乃＝17日、ミラノ（共同）スピードスケートは男女のマススタートが行われる。女子は団体追い抜き銅メダルメンバーの佐藤綾乃（ANA）と堀川桃香（富士急）が出場。連携を取りつつ、2018年平昌大会で金だった高木菜那以来の表彰台を目指す。男子は20歳の佐々木翔夢（明大）らが上位を狙う。フリースタイル男子スキークロスは須貝龍（クレブ）が出場。昨季の世界選手権