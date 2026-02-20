定例会見する大阪商工会議所の鳥井信吾会頭＝20日午後、大阪市中央区大阪商工会議所の鳥井信吾会頭は20日の定例会見で、大阪・関西万博跡地で記念館の整備が決まったことを受け、次世代に継承する第一歩だとの見解を示した。展示物や映像を通して「万博の内容をしっかりと残し、未来につながるようにしてほしい」と述べた。記念館は一部保存する大屋根リングの近くで大阪府市が整備する。鳥井氏も参加した府市と関西財界幹部の