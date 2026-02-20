ポルシェジャパンは20日、車載カメラに問題があるとして「カイエン」「タイカン」「パナメーラ」など20車種、計1万2532台（2018年3月〜25年6月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。不具合が起きたとの申告が323件あった。国交省によると、周囲の状況を映像表示する「サラウンドビューカメラ」の制御プログラムに不具合があり、車内モニターに映らなくなる可能性がある。助手席外側の映像が確認できず、保安基準に適合しな