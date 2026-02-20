NASA（アメリカ航空宇宙局）は現地時間2026年2月19日深夜、有人月周回ミッション「Artemis II（アルテミスII）」に向けた第2回ウェットドレスリハーサル（WDR）が成功裏に完了したことを発表しました。アメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センターで実施されたWDRは、実際の打ち上げ時と同じ手順で推進剤を充填する重要なリハーサルであり、早ければ2026年3月にも実施されるArtemis IIミッションの打ち上げに向けて大きな前進とな