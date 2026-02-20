大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）と“推し”の会食をセッティングしたことを明かした。豊ノ島は「昨日はさおりんが推してる霧島と食事！」と報告。「さおりんが、『大阪場所行く前に、霧ちゃんとご飯行きたい！』と、しつこいので行ってきました！笑」と、吉田さんと、大相撲の霧島との3ショットを披露した。そして手でハートマー