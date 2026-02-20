イギリスのチャールズ国王の弟、アンドリュー元王子が公務上の不正行為の疑いで逮捕され、捜査中のまま、釈放されました。警察当局は、元王子が機密情報をエプスタイン元被告に漏洩していた可能性があるとして調査していました。「BBCニュースです。まずはアンドリュー元王子について速報です。公務上の不正行為の疑いで逮捕されました」日本時間のきのう夜、入ってきた衝撃のニュース。イギリスメディアは、アンドリュー元王子が