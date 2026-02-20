【第8話】 2月20日公開 第8話「DEAD ZONE 2」を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は2月20日、平野耕太氏によるマンガ「HELLSING（ヘルシング）」の第8話「DEAD ZONE 2」をCOMIC Y-OURSで公開した。 第8話では、ウォルターとセラスが、バレンタイン兄弟の弟・ヤンが率いるグールの軍勢と戦闘。圧倒的な実力差で彼らを追い詰め、ヤンの拘束に成功するが……。 「HELLS