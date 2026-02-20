ハーモニック・ドライブ・システムズがこの日の取引終了後に、東京証券取引所の承認を受けて、２月２７日付で東証スタンダードから東証プライム市場へ市場変更することになったと発表した。 同社は、波動歯車装置「ハーモニックドライブ」をはじめとする減速装置や、産業用ロボットや半導体製造装置に組み込まれるメカトロニクス製品の製造販売が主な事業。２６年３月期連結業績予想は、売上高５７０億円