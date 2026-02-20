日本ドライケミカルがこの日の取引終了後に、３月３１日を基準日として１株を４株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。効力発生日は４月１日。 出所：MINKABU PRESS