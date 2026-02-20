現金８０万円を奪われたなどと強盗事件を自作自演し西村山広域行政事務組合の消防職員の男が逮捕された事件で、きょう午後、消防本部が記者会見を開き、「極めて重大な不祥事」だとして陳謝しました。 【写真を見る】逮捕された男は勤続35年、勤務態度はふつう消防職員が「80万円強盗事件」を自作自演...消防本部が会見借金の有無は詳細を明かさず（山形・寒河江市） 西村山広域行政事務組合小泉博仁消防長「この度、当