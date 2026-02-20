今冬にJ１のアビスパ福岡からブンデスリーガのザンクトパウリに加入した日本代表DF安藤智哉が急速に評価を高めている。３年前までJ３のFC今治でプレーしていた27歳は、欧州初挑戦にもかかわらず、いきなり３バックの一角のレギュラーを奪取。デュエルで抜群の強さを発揮すれば、持ち上がりやフィードなど攻撃面でも寄与し、堂々たるパフォーマンスを発揮している。地元メディアも称賛を惜しまない。『MOPO』は「ザンクトパウ