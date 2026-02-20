20日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8778枚だった。うちプットの出来高が5534枚と、コールの3244枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の596枚（45円高172円）。コールの出来高トップは5万9000円の677枚（225円安505円）だった。 コールプット 出来高