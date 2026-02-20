20日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2652枚だった。うちプットの出来高が2348枚と、コールの304枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の512枚（3円高24円）。コールの出来高トップは6万1000円の99枚（220円安545円）だった。 コールプット 出来高前日