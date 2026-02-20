前回大会では「死の組」を全勝で突破した実力国が、悲願の初優勝を狙う。プールD最強と称されているドミニカ共和国に次ぐ強豪国として警戒したいのがベネズエラだ。スピードと技術も生かしながら戦うスタイルは侍ジャパンが対戦する上でも非常に厄介だと言えるだろう。ドミニカにひけをとらないスター選手で構成された、ベネズエラ代表の中でも特に注目したい選手をご紹介していく。 ■高レベルのバランス型野