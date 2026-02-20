モデルの蛯原友里（46）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫でRIP SLYME・ILMARI（50）との夫婦2ショットを披露した。【写真】「オシャレな夫婦」2人で“エルメス”パーティーを楽しんだ蛯原友里＆RIP SLYME・ILMARI「Hermes 26AW Men’s RTW collection show エルメスが紡いできたメンズファッションの美学と感性を 五感で体験する特別なイベント『BRIDGE OF LIGHT』」での写真を複数枚投稿し、夫婦そろって参加したこと