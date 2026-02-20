旧暦の大みそかである北京時間2月16日午後8時から放送された、「2026春節聯歓晩会（春晩）」に、上海歌舞団のダンサー、朱潔静が出演しました。彼女のパフォーマンスは、江南地域の生き生きとした美しさを表現し、視聴者に感動を与えました。しかし、舞台上でこれほどまでに輝きを放つ朱潔静が、2024年に大病を患い、しばらく舞台を離れていたとは、多くの視聴者には想像しがたい事実です。2025年に彼女はインタビューで、自身が乳