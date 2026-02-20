6人組ボーイズグループ・NCT WISHのデビュー2周年を記念したオリジナル特別番組『NCT WISH 2周年記念！ 〜Happy WISH Day！〜』が、デビュー日の2月21日、28日の午後9時から、2週連続でABEMAにて配信される。それに先立って、メンバーのインタビューが到着した。【番組カット】楽しそう…！仲良いNCT WISHNCT WISHは、オーディション番組『NCT Universe:LASTART（ラスタート）』から誕生した日本人4人（リク、ユウシ、リョウ、