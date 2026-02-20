RIZIN女子スーパーアトム級王者の伊澤星花が、24日放送のNHK武術トークバラエティー『明鏡止水』（後11：00）に出演する。世界の頂点で戦う日本人トップファイターとして、RIZINの“絶対女王”が必殺技を披露する。【写真】『明鏡止水』で「決めの一手」を披露するボクシング王者・中谷潤人自身も武術の心得がある岡田准一と格闘技通のケンドーコバヤシがMCを務める同番組、今回のテーマは「武のKAMIWAZA格闘技決めの一手」