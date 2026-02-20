乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、書店別特典が公開された。【写真多数】さまざまな表情をみせた川崎桜1st写真集の書店限定特典一覧書店別特典はポストカード18種類、B3折り目なしポスター3種類の全21種類と、さまざまな表情が楽しめるバリエーションに。特典絵柄はすべてフランスで撮影された写真集の未収録カットが使用されている。写真集の撮影は