JR大阪駅に設置された、吉川友梨さんの情報提供を呼びかける看板＝20日午後大阪府熊取町で2003年に当時小学4年の吉川友梨さん（31）が行方不明になった事件で、府警の全66警察署が20日、駅などで情報提供を求めるチラシを一斉配布した。府警によると、全署で足並みをそろえた周知活動は初めて。担当者は「広く情報を求め、解決の手掛かりとしたい」と話した。行方不明となって長期間が経過する中、事件を周知し、新たな情報を