2月16日から、女優の郄石あかりが主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で物語の舞台が熊本へ移った。クライマックスに差しかかるなか、視聴者からは“脚本”に不満が寄せられていて──（※この先、ネタバレ含む）。同作は、明治時代に来日し、『怪談』などを執筆した作家のラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と、その創作活動を妻として支えた小泉セツをモデルに、怪談を愛する夫婦の生き様を描いたもの。ヒロイン