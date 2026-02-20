カブスの鈴木誠也外野手（３１）が１９日（日本時間２０）、カブスに残留したい意向を地元メディアに明かした。「シカゴ・サン・タイムズ」のマディ・リー記者が自身のＸに「一生懸命がんばって良い成績を残したいと思います。そして、カブス側から契約延長の申し出があればと思っています」と通訳を介した鈴木のコメントを投稿した。鈴木は２０２２年３月に広島から５年総額８５００万ドル（約１３０億円）でカブス入り。今季