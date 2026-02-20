ロックバンド「ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲ」の渋谷龍太（３８）が２０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。１７日に行われた「第６８回ブルーリボン賞」の授賞式でのエピソードをつづった。映画「ナイトフラワー」に出演した渋谷は、同賞の新人賞を初受賞。授賞式では「賞とは無縁の人生でしたが、最初の賞がこの賞で本当にうれしい」と笑顔で喜びを語った。Ｘでは「ブルーリボン賞授賞式にて、敬愛する山田洋次監督」とつづり、同