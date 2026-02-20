ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）に米メディアが手のひら返しだ。米メディア「ドジャースウェイ」は１９日（日本時間２０日）、「キム・ヘソンが山本由伸から放った本塁打で、彼はすでにドジャースの二塁手争いの最有力候補となった」との記事を配信した。ＷＢＣ韓国代表は１７日（同１８日）のライブＢＰで山本から逆方向の左翼へ本塁打を放っていた。同記事は「エドマンが開幕戦を欠場となり（そしてその後