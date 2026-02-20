成功してほしい父と、自立したい娘。その愛情は、やがて衝突へと変わっていく――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、「父と娘のキッチンカー物語 後編〜夢を乗せた迷い道〜」を、22日に放送。父娘が向き合う、その瞬間を追っている。(左から)話し合う恵夢(えむ)さん、父・竜太さんオリジナルのホットサンドを武器に、キッチンカーに人生を懸ける恵夢(えむ)さん(24