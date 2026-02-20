Image: Wikimedia Commons 2023年10月30日の記事を編集して再掲載しています。ネコ好きさんが怒っちゃう研究結果かも？これは「ネコ vsイヌ」対決に油を注ぐ結果かもしれません。ヨーロッパ3カ国でペットオーナーを対象に行なわれた調査で、イヌを飼っている人はネコを飼っている人より、自分のペットを大切にしている傾向があることがわかりました。ネコ好きさんからしたら憤慨してしまう結